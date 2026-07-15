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Воронежская пенсионерка, напуганная обвинениями в госизмене, отвезла в Липецкую область мошеннице почти 3,2 млн руб

Воронежские оперативники задержали курьершу, работавшую на аферистов, в Казани.

Источник: Комсомольская правда

62-летняя жительница Россошанского района Воронежской области так была напугана обвинениями в госизмене, что отправилась в Липецкую область, чтобы передать мошенникам деньги.

Как рассказала потерпевшая в полиции, неизвестный позвонил ей в конце мая. Напугал, что со счета пенсионерки деньги переводят за рубеж для спонсирования ВСУ, а потом предложил способ предотвращения — снять все средства и передать на «безопасное хранение». В итоге передавать наличность женщина поехала в Липецкую область, где курьерша забрала у нее 3,18 млн рублей.

Но помощницу телефонных мошенников вычислили и задержали. Воронежским полицейским пришлось съездить для этого в командировку в Татарстан. Именно там оперативники задержали 22-летнюю жительницу Казани. Подозреваемая призналась, что нашла подработку в мессенджере: забирала деньги у жертв и оставляла в «тайниках». Теперь ей придется ответить за мошенничество.