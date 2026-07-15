Воронежская пенсионерка, напуганная обвинениями в госизмене, отвезла в Липецкую область мошеннице почти 3,2 млн руб

Как рассказала потерпевшая в полиции, неизвестный позвонил ей в конце мая. Напугал, что со счета пенсионерки деньги переводят за рубеж для спонсирования ВСУ, а потом предложил способ предотвращения — снять все средства и передать на «безопасное хранение». В итоге передавать наличность женщина поехала в Липецкую область, где курьерша забрала у нее 3,18 млн рублей.