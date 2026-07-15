Песков: Путину доложили о ситуации с паводками в Свердловской области

«Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами [Свердловскую] область. Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия», — сказал Песков.
Он добавил, что глава государства ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях в регионах.
По данным регионального МЧС, сейчас в 20 муниципалитетах Свердловской области в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, при этом за сутки в 10 муниципалитетах произошли новые подтопления, затронувшие 177 жилых домов и 564 земельных участка.