Песков: Путину доложили о ситуации с паводками в Свердловской области

«Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами [Свердловскую] область. Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия», — сказал Песков.