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Песков: Путину доложили о ситуации с паводками в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с паводками в Свердловской области. Региональные власти и МЧС принимают все необходимые меры, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

«Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами [Свердловскую] область. Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях в регионах.

По данным регионального МЧС, сейчас в 20 муниципалитетах Свердловской области в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, при этом за сутки в 10 муниципалитетах произошли новые подтопления, затронувшие 177 жилых домов и 564 земельных участка.

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