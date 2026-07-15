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Житель Красноярска пытался выйти из самолета в воздухе

В Хабаровске транспортные полицейские проводят процессуальную проверку в отношении авиадебошира.

Источник: Комсомольская правда

40-летний мужчина из Красноярска пытался выйти из летящего самолета. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, авиадебоширу грозит уголовная ответственность.

Пассажир летел в Хабаровск, однако в какой-то момент начал ругаться на окружающих и попытался открыть аварийный выход. Экипаж самолета пытался успокоить мужчину, но тот продолжил вести себя неадекватно.

Транспортные полицейские задержали хулигана у трапа и сопроводили его в дежурную часть. Там на буйного пассажира составили административный протокол за употребление запрещенных веществ.