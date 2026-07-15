Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самары хранил в квартире полтора килограмма наркотиков

Мужчина планировал фасовать и сбывать запрещенные вещества через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Самары направила в суд дело 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Мужчина через интернет договорился с неустановленными лицами, забрал наркотики из тайников и хранил в своей квартире, чтобы расфасовать. Полицейские пресекли его преступную деятельность», — рассказали в ведомстве.

У самарца правоохранители изъяли свыше 1,5 килограмма запрещенного вещества. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Промышленном районном суде Самары. Участники организованной группы, с которыми он вступил в сговор, пока не установлены.