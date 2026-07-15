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США начали новую серию ударов по Ирану

Центральное командование США объявило о начале новой серии ударов по Ирану. В CENTCOM утверждают, что цель — дальнейшее ослабление военных возможностей, которые иранские силы использовали для атак на торговые суда в Ормузском проливе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

«Сегодня в 6:00 по времени восточного побережья США (13:00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», — говорится в заявлении американских военных, опубликованном в социальной сети X.

Согласно заявлению CENTCOM, удары призваны ослабить военные возможности, которые иранские силы использовали для атак на торговое судоходство в Ормузском проливе.

Новая волна эскалации между США и Ираном началась 8 июля. По данным иранского Минздрава, число пострадавших в стране к 15 июля превысило 260 человек, среди них три женщины и шесть несовершеннолетних. Новые сведения о погибших не приводились. Ранее, 11 июля власти Ирана сообщали о 17 жертвах и 115 раненых. Американские военные объясняли удары ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока.

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