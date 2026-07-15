США начали новую серию ударов по Ирану

Новая волна эскалации между США и Ираном началась 8 июля. По данным иранского Минздрава, число пострадавших в стране к 15 июля превысило 260 человек, среди них три женщины и шесть несовершеннолетних. Новые сведения о погибших не приводились. Ранее, 11 июля власти Ирана сообщали о 17 жертвах и 115 раненых. Американские военные объясняли удары ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока.