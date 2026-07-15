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Минприроды Ростовской области сообщило о появлении в регионе дикой пумы

В Ростовской области жители станицы Красноярской заметили вблизи населенного пункта дикую пуму. Специалисты полагают, что хищный зверь, который обитает в Южной и Северной Америке, попал в донские степи, сбежав из частного зоопарка.

Источник: Российская газета

В Ростовской области жители станицы Красноярской заметили вблизи населенного пункта дикую пуму. Специалисты полагают, что хищный зверь, который обитает в Южной и Северной Америке, попал в донские степи, сбежав из частного зоопарка.

«В целях недопущения нападения животного на граждан и домашних животных минприроды Ростовской области выдано разрешение на отлов данного животного на территории Цимлянского и Константиновского районов», — говорится в сообщении ведомства.

Для безопасности специалисты выпустили памятку.

При встрече с диким животным жителям региона советуют не паниковать, не убегать и не делать резких движений, чтобы не спровоцировать зверя.

«Медленно отступайте, глядя прямо в глаза, но не на морду животного. Если пума проявляет агрессивное поведение, постарайтесь казаться крупнее — поднимите руки или распахните куртку над головой», — советуют эксперты.

Справка «РГ».

Дикая пума (кугуар) обитает в Америке, от Канады до Патагонии. Длина до 2,8 метра, вес до 100 килограммов. Для человека крайне опасна: нападения редки, но часто фатальны. Избегайте встреч в одиночку.

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