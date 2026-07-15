С 17-летнего курьера мошенников через суд взыскали 3,3 млн руб в пользу обманутой жительницы Воронежа

В декабре 2025 года парень, ранее устроившийся через интернет курьером к телефонным мошенникам, приехал к 75-летней женщине, которую аферисты убедили снять со счета 3,3 мл рублей и передать их «представителю органов». У дома его встретил муж пенсионерки и отдал деньги молодому человеку, назвавшему код и представившемуся тем самым сотрудником органов.