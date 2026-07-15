Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет

Как установило следствие и суд, в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух местных жителей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Один из школьников все рассказал родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.