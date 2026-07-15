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Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как установило следствие и суд, в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух местных жителей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Один из школьников все рассказал родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали. Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство своей матери. После отбытия наказания он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Суд признал 39-летнего мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил к 17 годам исправительной колонии особого режима. По отбытию срока осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой детьми, сроком на 16 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора Севастополя о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим.

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