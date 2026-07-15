Организаторам незаконных аксайских рынков вынесли приговор в Ростове

Виталий Борзенко и Карим Бабаев получили по 17 лет колонии строгого режима, а также штрафы в 4 и 4,4 млн рублей. Напомним, ранее государственный обвинитель просил для главных подозреваемых по 25 лет и штрафы в 5,5 и 7 млн рублей.