Водителя из Ачинска задержали за попытку убить девушку после ссоры

Тогда мужчина пьяным сел за руль принадлежащего супруге Kia Sorento и поехал в алкомаркет за добавкой. Возле магазина он познакомился с компанией молодых людей — вместе они выпивали, веселились. Спустя некоторое время подозреваемый решил уехать, однако одна из девушек попыталась его остановить. Между ними вспыхнул конфликт.