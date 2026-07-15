Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре двоих хулиганов отправили под арест за провокационное видео на фоне собора

На правоохранителей и судью их извинения впечатления не произвели.

Источник: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару

Ленинский районный суд Краснодара вынес решение по делу Эдуарда Восканянца и Артема Симоняна, которые записали провокационный ролик на территории собора Александра Невского в краевом центре.

Напомним, 19-летний и 23-летний жители города заехали на двух автомобилях Mercedes на территорию храма и сняли оскорбительное видео, выложенное позже в интернет.

Инцидент произошел 14 июля: видеозапись с хулиганскими действиями молодых людей быстро распространилась в соцсетях, вызвав возмущение не только у верующих, но и у всех, кто уважает вопросы веры.

Полиция оперативно установила личности нарушителей и задержала их в течение нескольких часов. Поняв, что им грозит, они принесли извинения, назвав свои действия глупостью и уверяя, что не ставили целью оскорбить кого-либо.

Суд признал их виновными по статье 19.3 КоАП РФ и отправил под арест на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.