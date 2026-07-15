Нижегородец продал машину и отдал 700 тысяч рублей мошенникам после обвинений в «финансировании недружественной страны»

44‑летний житель Советского района Нижнего Новгорода лишился автомобиля и почти 700 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками, сообщили в ГУ МВД России по региону. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, в течение двух недель запугивали мужчину в мессенджерах и по телефону, утверждая, что с его счетов якобы идёт финансирование «недружественной страны».
Поверив обманщикам, пострадавший сначала перевёл со своих счетов 227 587 рублей, а затем продал автомобиль и через кассу банка отправил вырученные 465 000 рублей на номера счетов, которые диктовали мошенники. Общая сумма ущерба составила 692 587 рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», проводится расследование.
В ведомстве напоминают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют переводов или продажи имущества. При подозрительных звонках советуют немедленно прекратить разговор, не выполнять указаний злоумышленников и связаться напрямую с банком или ближайшим отделением полиции.
Ранее сообщалось, что сестер из Арзамаса обманули мошенники угрозами за «спонсорство» недружественной страны.