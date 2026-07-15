Нижегородец продал машину и отдал 700 тысяч рублей мошенникам после обвинений в «финансировании недружественной страны»

44‑летний житель Советского района Нижнего Новгорода лишился автомобиля и почти 700 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками, сообщили в ГУ МВД России по региону. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов, в течение двух недель запугивали мужчину в мессенджерах и по телефону, утверждая, что с его счетов якобы идёт финансирование «недружественной страны».