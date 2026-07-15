В Краснодаре воры грабили элитные дома с помощью альпинистского снаряжения

К домам подозреваемые подъезжали на электросамокатах, скрывая лица кепками. Один наблюдал за обстановкой, а двое других с помощью альпинистского снаряжения перебирались с общих балконов по фасаду к окнам квартир, взламывали их и похищали деньги и ценности.