В Воронеже полицейские задержали сожителей-наркозакладчиков с крупной партией «синтетики»

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, мужчина устроился в теневой интернет-наркомагазин в апреле. Куратор в мессенджере манипулировал им, потому что знал о его финансовых проблемах. Недавно фигуранта повысили до мелкооптового курьера: он должен был фасовать крупные партии и бесконтактным способом передавать их закладчикам. Чтобы увеличить доход, мужчина привлек к криминальному бизнесу сожительницу. При обыске в их квартире на улице Гаршина изъяли пять свертков с мефедроном.