Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже полицейские задержали сожителей-наркозакладчиков с крупной партией «синтетики»

Криминальной парочке грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом «синтетики». На улице Тверской оперативники задержали 29-летнего воронежца и его 32-летнюю сожительницу при попытке забрать оптовую партию N-метилэфедрона массой 470 граммов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, мужчина устроился в теневой интернет-наркомагазин в апреле. Куратор в мессенджере манипулировал им, потому что знал о его финансовых проблемах. Недавно фигуранта повысили до мелкооптового курьера: он должен был фасовать крупные партии и бесконтактным способом передавать их закладчикам. Чтобы увеличить доход, мужчина привлек к криминальному бизнесу сожительницу. При обыске в их квартире на улице Гаршина изъяли пять свертков с мефедроном.

Фигуранты заключены под стражу, за незаконное распространение наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше