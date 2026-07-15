Мужчину, застрявшего в трубе мусоропровода, спасли в Нижнем Новгороде

Мужчину, застрявшего узкой трубе мусоропровода, спасли в Нижнем Новгороде. Об этом необычном случае рассказали в городской мэрии.
Спасать автозаводца приехали специалисты городского аварийно-спасательного отряда. Мужчина оказался внутри бетонной трубы и не мог выбраться самостоятельно. Как именно он там оказался — история умалчивает. Чтобы достать его, спасателям пришлось демонтировать мусоропровод.
После того, как пострадавшего спасли, его передали врачам. Особо серьезных травм у него не выявили.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как спасти тонущего человека и не утонуть самому.