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Мужчину, застрявшего в трубе мусоропровода, спасли в Нижнем Новгороде

Как именно он там оказался — история умалчивает.

Мужчину, застрявшего узкой трубе мусоропровода, спасли в Нижнем Новгороде. Об этом необычном случае рассказали в городской мэрии.

Спасать автозаводца приехали специалисты городского аварийно-спасательного отряда. Мужчина оказался внутри бетонной трубы и не мог выбраться самостоятельно. Как именно он там оказался — история умалчивает. Чтобы достать его, спасателям пришлось демонтировать мусоропровод.

После того, как пострадавшего спасли, его передали врачам. Особо серьезных травм у него не выявили.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как спасти тонущего человека и не утонуть самому.