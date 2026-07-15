Мужчину, застрявшего в трубе мусоропровода, спасли в Нижнем Новгороде

Спасать автозаводца приехали специалисты городского аварийно-спасательного отряда. Мужчина оказался внутри бетонной трубы и не мог выбраться самостоятельно. Как именно он там оказался — история умалчивает. Чтобы достать его, спасателям пришлось демонтировать мусоропровод.