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Подросток поджег полицейскую машину по заданию кураторов во Всеволожске

Парень путешествовал по России и выполнял задания неизвестных кураторов.

Источник: Комсомольская правда

Полицейская машина сгорела во Всеволожске — ее поджег подросток с Алтая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— В ночь на 14 июля на территории отдела полиции во Всеволожске сожгли служебный автомобиль. Поджигатель проник на охраняемую территорию через забор и поджег машину, — рассказали в полиции.

Сотрудники центра «Э» ГУ МВД и оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в гостинице на Старо-Петергофском шоссе. Им оказался 17-летний житель Алтайского края.

На допросе молодой человек рассказал, что его завербовали через мессенджер неизвестные кураторы. С июня 2026 года он выполнял разные поручения в нескольких городах России, а поджог во Всеволожске стал очередным заданием.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал вину. Подростку грозит серьезный срок за теракт.