Житель Воронежской области соврал для получения соцвыплаты в 350 тыс руб

В 2023 году молодой человек обратился в соцорганы с заявлением на получение единовременной денежной выплаты на открытие собственного бизнеса, предоставляемой малоимущим семьям в рамках госпрограммы. Он получил субсидию в 348 300 рублей. Но как впоследствии выяснилось, мужчина в бизнес-плане предоставил недостоверные сведения о размере дохода и приобретенном имуществе.