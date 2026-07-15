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В Бахрейне сообщили об отражении удара иранских ракет и дронов

Силы ПВО Бахрейна отразили новые атаки со стороны Ирана. Противник задействовал баллистические ракеты и беспилотники, сообщили в вооруженных силах королевства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военные уточнили, что с начала дня им удалось предотвратить несколько таких ударов.

Как передает телеканал «Аль-Джазира», в Манаме назвали эти нападения «вопиющим нарушением международного гуманитарного права». Власти считают, что атаки были направлены против мирного населения.

Жителей королевства призвали держаться подальше от любых подозрительных или необычных предметов, которые могли упасть на землю после перехвата ракет и дронов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее заявил о нанесении ударов по целям, связанным с Пятым флотом США в Бахрейне. В официальном сообщении подчеркивается, что эта атака стала прямым ответом на попытку Вашингтона взять под контроль Ормузский пролив.

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