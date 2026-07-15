В Челябинске осудили парней за издевательство над похищенным мужчиной

Двое молодых жителей посёлка Бреды приехали ночью в посёлок Рымникский и обманом выманили потерпевшего из дома. Дальше один из нападавших начал избивать мужчину, после чего затолкал его в багажник машины. За рулём в этот момент находился соучастник преступления.
Преступники вывезли похищенного за пределы посёлка. Там они вынудили потерпевшего вылезти из автомобиля и продолжили избивать, а потом один из парней зажигалкой поджёг волосы жертвы. Всё это делалось с целью заставить мужчину извиниться за якобы пренебрежительное отношение к их общей знакомой. Когда требуемые слова были сказаны, они заставили мужчину залезть в багажник, а затем отвезли его в посёлок.
Одному из молодых людей суд назначил 5 лет лишения свободы, второму — 6 лет и 6 месяцев. Отбывать срок оба будут в исправительной колонии строгого режима.