В Челябинске осудили парней за издевательство над похищенным мужчиной

Преступники вывезли похищенного за пределы посёлка. Там они вынудили потерпевшего вылезти из автомобиля и продолжили избивать, а потом один из парней зажигалкой поджёг волосы жертвы. Всё это делалось с целью заставить мужчину извиниться за якобы пренебрежительное отношение к их общей знакомой. Когда требуемые слова были сказаны, они заставили мужчину залезть в багажник, а затем отвезли его в посёлок.