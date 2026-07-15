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SHOT: в «Москва-Сити» лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа

ЧП в «Москве-Сити»: в 62-этажной башне «Запад» лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа. По данным SHOT, причиной аварии стало отключение электричества. Внутри кабины находились несколько человек, сообщается о пострадавших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Nikita Ermilov/CC0

В деловом центре «Москва-Сити» произошел инцидент с падением пассажирского лифта. ЧП случилось в башне «Запад», входящей в комплекс небоскребов «Федерация». В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, причиной аварии стало внезапное отключение электричества в высотном здании. Из-за перебоев с подачей электроэнергии работа всех подъемников была парализована, при этом одна из кабин, находившаяся в тот момент на уровне седьмого этажа, сорвалась и полетела вниз.

В момент падения внутри лифта находились несколько человек. По данным источника, среди пассажиров есть пострадавшие: люди жалуются на сильные боли в области шеи и коленей.

Башня «Запад» комплекса «Федерация» является одним из самых известных строений столичного делового центра. Здание насчитывает 62 этажа, а его общая высота достигает 242 метров. Информация о состоянии пострадавших и точных причинах технического сбоя уточняется.