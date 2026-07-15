SHOT: в «Москва-Сити» лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа

По словам очевидцев, причиной аварии стало внезапное отключение электричества в высотном здании. Из-за перебоев с подачей электроэнергии работа всех подъемников была парализована, при этом одна из кабин, находившаяся в тот момент на уровне седьмого этажа, сорвалась и полетела вниз.