Семь уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по незаконному обороту платежей

В частности, 17‑летняя жительница Навашино оформила доступ к двум счётам за 1 000 рублей в месяц; позже через них прошли неправомерные операции. 18‑летний житель Городца в июле 2025 года по указаниям неизвестного лица переводил деньги через свою карту. В Лукоянове 18‑летний молодой человек за 10 000 рублей переводил через свой счёт поступавшие суммы на другие реквизиты — за несколько месяцев через его карту прошло более 1 млн рублей; по нему уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, фигурант дал признательные показания. Банковские счета, задействованные в преступлениях, заблокированы, расследование продолжается, устанавливаются соучастники и организаторы.