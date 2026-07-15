Семь уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по незаконному обороту платежей

За неделю в районах Нижегородской области возбуждено семь уголовных дел по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей); сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Подсудимыми проходят жители Навашино, Лукоянова и Городца, которые согласились на «подработку» в интернете и выступили дропперами — передавали доступ к своим банковским картам или переводили поступившие на них средства.
В частности, 17‑летняя жительница Навашино оформила доступ к двум счётам за 1 000 рублей в месяц; позже через них прошли неправомерные операции. 18‑летний житель Городца в июле 2025 года по указаниям неизвестного лица переводил деньги через свою карту. В Лукоянове 18‑летний молодой человек за 10 000 рублей переводил через свой счёт поступавшие суммы на другие реквизиты — за несколько месяцев через его карту прошло более 1 млн рублей; по нему уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, фигурант дал признательные показания. Банковские счета, задействованные в преступлениях, заблокированы, расследование продолжается, устанавливаются соучастники и организаторы.
Полиция напоминает, что передача карты или доступа к онлайн‑банку третьим лицам из корыстной заинтересованности карается лишением свободы (до трёх лет или до шести лет в более тяжких составах) и крупными штрафами. При этом лицо, впервые совершившее преступление по ч. 3 или 4 ст. 187 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности, если активно помогло раскрытию и назвало организаторов. Жителям советуют не пересылать деньги через чужие счета, не предоставлять доступ к своим электронным средствам платежа и объяснить детям риски «дропперства» и финансовой безопасности.
Ранее сообщалось, что первое дело о дропперстве в Нижегородской области направлено в суд.