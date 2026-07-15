Челябинка получила миллион рублей пособий за выдуманную дочь

В 2021 году она сходила в загс и зарегистрировала рождение ребенка, которого на самом деле не было. Дочь она якобы родила не в больнице. Получив на руки свидетельство о рождении, мошенница отправилась в МФЦ и оформила все положенные по закону выплаты. С тех пор и до 2025 года государство исправно переводило ей деньги на несуществующую девочку.