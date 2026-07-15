Воронежские полицейские поймали курьера мошенников на бумажки «Банка приколов»

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Молодой человек, желая заработать, вступил в преступный сговор с аферистами, которые по телефону развели пенсионера из Верхнехавского района. Мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, запугали пожилого человека и убедили снять со счета 1,3 млн рублей и передать их для зачисления на «специальный» счет, чтобы не быть обвиненным в госизмене.