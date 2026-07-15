На юге Москвы в руках у молодого человека взорвалась страйкбольная граната

В Южном административном округе Москвы выясняют обстоятельства инцидента с пиротехникой, в результате которого пострадал человек. На Коломенской набережной в руках у юноши сдетонировала страйкбольная граната. Об этом сообщает столичное Главное управление МВД России.
Сигнал о громком хлопке возле одного из жилых домов поступил в дежурную часть днем 15 июля. Прибывшие на место правоохранители оперативно установили причину происшествия.
«Предварительно установлено, что <…> в руках молодого человека сдетонировала страйкбольная граната, в результате чего он получил незначительные телесные повреждения руки», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX.
Прибывшие на место инцидента медицинские работники оказали пострадавшему необходимую помощь прямо на улице, госпитализация молодому человеку не потребовалась. В настоящее время столичная полиция организовала проведение проверки для установления всех деталей и причин случившегося.