Треугольник смерти. Поймавший Чикатило Фетисов раскрыл тайну аномальной зоны

В российской криминальной истории существует феномен, получивший неофициальное название «Треугольник смерти». Географически он охватывает три крупных города: Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты. Начиная с 1970-х годов и на протяжении последующих трёх десятилетий в пределах этой зоны было задержано и осуждено 37 маньяков, которые убили более 150 человек.
Такая беспрецедентная концентрация тяжких преступлений на относительно небольшой территории породила множество версий, от эзотерических до сугубо научных. Генерал-лейтенент милиции в отставке Михаил Фетисов, который возглавлял ГУВД Ростовской области 10 лет, поделился с rostov.aif.ru своим мнением на этот счёт.
Жестокие маньяки.
Имена серийных убийц, действовавших в так называемом «ростовском треугольнике», до сих пор вызывают ужас у жителей России. Самым известным из них стал Андрей Чикатило, на счету которого больше 50 зверских убийств.
Его «последователем» считал себя Владимир Муханкин. Суд вынес ему смертный приговор, но из-за моратория на казнь его отправили отбывать пожизненное заключение в исправительной колонии «Чёрный дельфин».
Ещё одним печально известным злодеем стал Юрий Цюман, получивший прозвище «Черноколготочник». Он насиловал и убивал женщин, оставляя на их телах чёрные капроновые колготки как своеобразную «визитную карточку».
Изначально Цюмана также приговорили к расстрелу, однако мораторий заменил высшую меру на пожизненное лишение свободы.
В период с 1993 по 1996 годы в Каменске-Шахтинском свирепствовал педофил Роман Бурцев. По официальным данным, он убил шестерых детей в возрасте от 7 до 12 лет. Маньяк выманивал школьников из города, после чего в безлюдных местах (лесополосах, на свалках) насилывал, убивал и закапывал. В 1997 году Бурцева приговорили к смертной казни, но в 1999-м, под действием моратория, наказание заменили на пожизненный срок в колонии «Белый лебедь», где он и скончался в 2024 году.
Список чудовищ региона дополняет Константин Черёмухин, известный как «Батайский душегуб» или «Двойник Чикатило». За два года он расправился со школьницей и тремя студентками. Получив смертный приговор осенью 1989 года, Черёмухин был расстрелян в 1993-м. Это одни из самых жестоких маньяков, но были ещё и другие. Так почему же в одном районе сконцентрировалось столько зла?
Теории треугольника.
Одной из самых обсуждаемых была идея о том, что обилие родников и грунтовых вод в Ростовской области создаёт некую «уникальную среду», провоцирующую преступления на сексуальной почве. Действительно, некоторые убийства происходили на болотистых берегах реки Грушевки. Конспирологи приводили их в пример как доказательство «вредного» влияния воды. Однако очевидно, что сами по себе родники не могут стать причиной совершения тяжких преступлений.
Другая группа гипотез связывает всплеск маньячества с тяжёлой экологической обстановкой. Считается, что в 1980—1990-е годы водопроводная вода в регионе могла содержать избыток пестицидов и тяжёлых металлов, а угольные отвалы шахт оказывали токсическое воздействие на психику. Кроме того, выдвигалась версия о влиянии сильных гроз, характерных для юга России.
Но те, кто непосредственно вычислял этих монстров, уверены: корни зла кроются не в аномалиях природы, а в суровой социальной реальности и криминальном хаосе эпохи.
Чтобы понять, как на одной земле собрались десятки хищников, нужно взглянуть на ситуацию глазами человека, который держал этот регион в ежовых рукавицах. Михаил Григорьевич Фетисов, возглавлявший ГУВД Ростовской области с 1990 по 1999 годы и лично руководивший операцией по поимке Чикатило, помнит те времена без прикрас. Его назначение совпало с тектоническими сдвигами в стране.
«Моя почти десятилетняя работа на этом посту пришлась на сложное время», — вспоминает в разговоре c rostov.aif.ru Фетисов.
Страна менялась, а вместе с ней и правопорядок. Именно в этот период серийные убийцы почувствовали полную безнаказанность.
Однако Фетисов не был человеком, который опускает руки. Благодаря масштабной операции «Лесополоса», в которой были задействованы сотни человек, жестокого маньяка обезвредили.
Но Чикатило и другие маньяки были не единственным кошмаром девяностых.
«Орудовала банда “Белые халаты”. Представлялись врачами, заходили в квартиры к пенсионерам, убивали, грабили. Потом пошли захваты самолётов, вымогательства. Помню, похитили сына банкира, требовали выкуп», — рассказывает Фетисов.
Шахтёрские города, переживавшие закрытие производств, стремительно нищали. Безработица, бытовой алкоголизм, распад семей — эта токсичная среда, поясняет генерал в беседе с корреспондентом, способствовала развитию девиантного поведения.
«На мой взгляд, все разговоры на тему треугольника смерти — какой-то особой зоны — это, конечно, выдумки. Сексуальные преступления были по всей России. Например, в Ставропольском крае была серия убийств мальчиков-пионеров», — рассказал генерал.
Таким образом, по его мнению, треугольник смерти — это не что-то мистическое, а сочетание сложной криминальной обстановки и социальной катастрофы 90-х, а также напряжённая работа милиции, благодаря чему удалось обезвредить столько преступников.