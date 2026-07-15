Треугольник смерти. Поймавший Чикатило Фетисов раскрыл тайну аномальной зоны

В период с 1993 по 1996 годы в Каменске-Шахтинском свирепствовал педофил Роман Бурцев. По официальным данным, он убил шестерых детей в возрасте от 7 до 12 лет. Маньяк выманивал школьников из города, после чего в безлюдных местах (лесополосах, на свалках) насилывал, убивал и закапывал. В 1997 году Бурцева приговорили к смертной казни, но в 1999-м, под действием моратория, наказание заменили на пожизненный срок в колонии «Белый лебедь», где он и скончался в 2024 году.