Житель Перми заплатит 5 тысяч за сжигание тополиного пуха у дома

Пермяк заплатит штраф за поджог тополиного пуха около дома, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Инцидент произошёл в июне 2026 года во дворе одного из многоквартирных домов Перми. Мужчина поджигал скопления пуха зажигалкой. В МЧС поступило обращение от очевидцев. В ходе проверки специалисты запросили записи с камер наружного наблюдения — по ним установили автомобиль и личность нарушителя. Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
В МЧС напоминают: на территориях населённых пунктов, включая частные домовладения и земли общего пользования, запрещено использовать открытый огонь и сжигать мусор, траву, листву, а также любые отходы вне специально отведённых мест. За нарушение правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, почему тополиный пух накрыл Пермь раньше обычного и как решить проблему с его количеством. Подробнее — в материале.