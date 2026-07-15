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В казанском автобусе № 60 безбилетница ударила по лицу контролера

В Казани женщина-пассажир автобуса № 60 ударила по лицу контролера.

Как сообщили в пресс-службе МУП ПАТП № 2, женщина села в автобус, однако не оплатила проезд. В какой-то момент контролеры заметили нарушение и начали оформлять акт.

«Женщина вдруг вспомнила про совесть или про штраф и оплатила проезд прямо при них (контролерах — прим. Т-и). Но вместо того, чтобы выдохнуть и сказать “виновата, исправлюсь”, она начала вести себя неадекватно», — рассказали в ПАТП № 2.

После этого нарушительница перешла на нецензурную брань, а затем ударила контролера по лицу. На женщину уже написано заявление в полицию.