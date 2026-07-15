В казанском автобусе № 60 безбилетница ударила по лицу контролера

«Женщина вдруг вспомнила про совесть или про штраф и оплатила проезд прямо при них (контролерах — прим. Т-и). Но вместо того, чтобы выдохнуть и сказать “виновата, исправлюсь”, она начала вести себя неадекватно», — рассказали в ПАТП № 2.