В казанском автобусе № 60 безбилетница ударила по лицу контролера

Как сообщили в пресс-службе МУП ПАТП № 2, женщина села в автобус, однако не оплатила проезд. В какой-то момент контролеры заметили нарушение и начали оформлять акт.
«Женщина вдруг вспомнила про совесть или про штраф и оплатила проезд прямо при них (контролерах — прим. Т-и). Но вместо того, чтобы выдохнуть и сказать “виновата, исправлюсь”, она начала вести себя неадекватно», — рассказали в ПАТП № 2.
После этого нарушительница перешла на нецензурную брань, а затем ударила контролера по лицу. На женщину уже написано заявление в полицию.