В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы

Как передает корреспондент РИА Новости, столицу Урала накрыла гроза, начался затяжной дождь, а пользователи в соцсетях делятся снимками поломанных деревьев после шторма и глубоких луж на дорогах. Ранее региональный главк МЧС информировал, что сильные дожди ожидаются в Свердловской области во вторник и среду. Позднее ведомство продлило штормовое предупреждение — и в четверг, и пятницу регион совсем не отдохнет от ливней.
«Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск», — говорится в сообщении аэропорта.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным ГУ МЧС, более 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области.
Как поясняла журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, подобный избыток осадков в летний период на всей территории Свердловской области, вызвавший паводок в ряде муниципалитетов, является беспрецедентным.