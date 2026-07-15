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В Екатеринбурге три самолета сели на запасные аэродромы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы сели на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Источник: РИА Новости

Как передает корреспондент РИА Новости, столицу Урала накрыла гроза, начался затяжной дождь, а пользователи в соцсетях делятся снимками поломанных деревьев после шторма и глубоких луж на дорогах. Ранее региональный главк МЧС информировал, что сильные дожди ожидаются в Свердловской области во вторник и среду. Позднее ведомство продлило штормовое предупреждение — и в четверг, и пятницу регион совсем не отдохнет от ливней.

«Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск», — говорится в сообщении аэропорта.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным ГУ МЧС, более 360 жилых домов и более 1,5 тысячи приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области.

Как поясняла журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, подобный избыток осадков в летний период на всей территории Свердловской области, вызвавший паводок в ряде муниципалитетов, является беспрецедентным.

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