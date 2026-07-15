Нижегородские спасатели вызволили застрявшего в мусоропроводе мужчину

В Нижнем Новгороде сотрудники спасательной службы провели нестандартную операцию — они освободили мужчину, оказавшегося заблокированным в мусоропроводе. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Чтобы достать пострадавшего, спасателям потребовалось вскрыть бетонную конструкцию в подъезде жилого дома. После извлечения мужчину осмотрели медицинские специалисты — критических повреждений зафиксировано не было.
Как отметили в администрации города, на вопрос о том, каким образом горожанин попал в мусоропровод, спасённый предпочёл не давать пояснений.
Ранее выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске.