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Нижегородские спасатели вызволили застрявшего в мусоропроводе мужчину

На вопрос о том, каким образом горожанин попал в мусоропровод, спасённый предпочёл не давать пояснений.

В Нижнем Новгороде сотрудники спасательной службы провели нестандартную операцию — они освободили мужчину, оказавшегося заблокированным в мусоропроводе. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Чтобы достать пострадавшего, спасателям потребовалось вскрыть бетонную конструкцию в подъезде жилого дома. После извлечения мужчину осмотрели медицинские специалисты — критических повреждений зафиксировано не было.

Как отметили в администрации города, на вопрос о том, каким образом горожанин попал в мусоропровод, спасённый предпочёл не давать пояснений.

Ранее выпавшую с пятого этажа женщину спасли пожарные в Дзержинске.