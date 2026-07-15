В Ростове задержали посредника со взяткой за участок на кладбище

— 40-летнего ростовчанина поймали с поличным, когда он получил 700 тысяч рублей от родственников погибшего участника СВО. За эту сумму должен был решиться вопрос о земле на территории Северного городского кладбища Ростова-на-Дону, — рассказали в УФСБ.