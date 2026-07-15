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В Ростове задержали посредника со взяткой за участок на кладбище

700 тысяч рублей взяли с семьи военного за участок на кладбище в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали предпринимателя, подозреваемого в посредничестве при получении крупной взятки за участок земли для захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

— 40-летнего ростовчанина поймали с поличным, когда он получил 700 тысяч рублей от родственников погибшего участника СВО. За эту сумму должен был решиться вопрос о земле на территории Северного городского кладбища Ростова-на-Дону, — рассказали в УФСБ.

На данный момент возбуждено дело по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч.3 ст. 291.1 УК РФ). Дома и на рабочем месте предпринимателя провели обыски. Сейчас выясняются другие эпизоды нарушения закона предпринимателями ритуальной сферы услуг и должностными лицами МКУ «Служба городских кладбищ».

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