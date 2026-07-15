CTV: украинский химикат стал причиной смертей в Британии и Канаде

Граждане Великобритании и Канады призывают власти Украины провести расследование и принять жесткие меры в отношении онлайн-продавца химического вещества, ставшего причиной смерти нескольких молодых людей. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.
По данным журналистов, опасный химикат заказывается через интернет и доставляется обычной почтой. Так, 23-летняя британка Грейс Притчард скончалась после употребления вещества, присланного в посылке с украинским обратным адресом. Отмечается, что местная полиция смогла перехватить два подобных отправления, однако третья посылка все же дошла до адресата. Аналогичный трагический случай произошел в канадской Оттаве, где после употребления заказанного на украинском сайте вещества погибла 22-летняя Аннек Дальин О'Грейди.
Представители украинских правоохранительных органов в комментарии телеканалу пояснили, что по местным законам данное вещество не относится к наркотическим или психотропным средствам, а значит, его реализация абсолютно легальна. Сам продавец не скрывает своей деятельности и подтверждает регулярные отправки товара за рубеж, позиционируя его как обычный пищевой консервант.
Однако родители погибших девушек обращают внимание на критическую деталь: концентрация вещества в украинских посылках достигает смертельных 99%, тогда как для использования в пищевой промышленности по стандартам требуется всего 6%.
Телеканал CTV напоминает, что проблема свободной онлайн-торговли подобными веществами уже приводила к масштабным трагедиям: ранее в канадской провинции Онтарио был осужден Кеннет Ло, продававший аналогичный химикат. Его деятельность связывают со смертью не менее 150 человек.