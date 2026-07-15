Минчанин получил 19 лет колонии за смерть от метадона

Обвинительный приговор вынесен в отношении 42-летнего ранее трижды судимого минчанина, в том числе за незаконный оборот наркотиков.
«Судом установлено, что в конце 2025 года обвиняемый с целью сбыта незаконно приобрел метадон (…) и незаконно сбыл его 40-летнему потерпевшему», — сообщили в суде.
В качестве оплаты за дозу метадона минчанин получил три блока сигарет — общей стоимостью 204 рубля.
Также было установлено, что после внутривенного употребления приобретенного наркотика потерпевший умер. Причиной смерти стало острое отравление наркотическим средством, сообщили в суде.
Отмечается, что на момент совершения противоправных действий у подсудимого была неснятая и непогашенная судимость, за ним был установлен превентивный надзор.
В ходе суда минчанин частично признал вину в нарушении превентивного режима, а вину в сбыте наркотиков, повлекшем за собой по неосторожности смерть человека, отрицал полностью.
Однако, рассмотрев все материалы дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год за нарушение превентивного режима. А на основании ч. 5 ст. 328 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет со штрафом в размере 100 базовых величин в сумме 4 500 рублей, сообщили в суде.
По совокупности суд первой инстанции приговорил ранее судимого минчанина к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима и к штрафу, отметили в суде.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.