Минчанин получил 19 лет колонии за смерть от метадона

Однако, рассмотрев все материалы дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год за нарушение превентивного режима. А на основании ч. 5 ст. 328 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет со штрафом в размере 100 базовых величин в сумме 4 500 рублей, сообщили в суде.