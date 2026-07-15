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Мужчина застрял в трубе мусоропровода в Нижнем Новгороде

Чтобы достать нижегородца спасатели демонтировали бетонную трубу.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода. Вызволяли его спасатели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Инцидент произошел вечером 14 июля в Автозаводском районе. Как мужчина оказался в трубе мусоропровода, он решил не отвечать. Однако самостоятельно выбраться из бетонного заточения не мог.

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На помощь прибыли спасатели городского аварийно-спасательного отряда. Чтобы достать невезучего автозаводца, им пришлось демонтировать трубу.

После спасения мужчину передали бригаде врачей. К счастью, серьезных травм у него не выявили.

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, с января по июнь санитарная авиация Нижегородской области выполнила почти 150 вылетов и эвакуировала более 130 пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Среди спасенных около 20 детей, в том числе трое младенцев.