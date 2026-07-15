Более 230 водителей работали без договора: СК расследует дело таксопарка

Руководитель таксопарка уверял подчиненных, что сам производит все необходимые платежи в бюджет из их безналичной выручки. Однако реальное количество сотрудников в отчетах умышленно занижалось, что позволяло бизнесмену незаконно применять упрощенную систему налогообложения.