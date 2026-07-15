Более 230 водителей работали без договора: СК расследует дело таксопарка

По информации следствия, предприниматель начал заниматься перевозкой пассажиров в 2021 году. Для поиска сотрудников он размещал объявления в интернете и привлекал водителей через личные контакты.
Следователи установили, что за время работы мужчина нанял 288 человек, однако официально трудоустроил лишь 50 из них.
«На размере доходов это не сказывалось — все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах без отражения в регистрах бухгалтерского учета», — говорится в сообщении.
Руководитель таксопарка уверял подчиненных, что сам производит все необходимые платежи в бюджет из их безналичной выручки. Однако реальное количество сотрудников в отчетах умышленно занижалось, что позволяло бизнесмену незаконно применять упрощенную систему налогообложения.
Кроме того, двое водителей не имели необходимого стажа для работы в такси и, по данным следствия, выполняли заказы, используя чужие аккаунты в сервисе «Яндекс Такси».
По данным СК, в ФСЗН предприниматель не перечислил более 236 тысяч рублей, а сумма неуплаченных налогов превысила 164 тысячи рублей.
На имущество подозреваемого наложен арест на сумму свыше 105 тысяч рублей. Отмечается, что он уже возместил 30 тысяч рублей причиненного ущерба.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов. Расследование продолжается.