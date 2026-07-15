Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 230 водителей работали без договора: СК расследует дело таксопарка

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Гродно, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов при организации работы таксопарка, сообщили в УСК по Гродненской области.

Источник: Sputnik.by

По информации следствия, предприниматель начал заниматься перевозкой пассажиров в 2021 году. Для поиска сотрудников он размещал объявления в интернете и привлекал водителей через личные контакты.

Следователи установили, что за время работы мужчина нанял 288 человек, однако официально трудоустроил лишь 50 из них.

«На размере доходов это не сказывалось — все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах без отражения в регистрах бухгалтерского учета», — говорится в сообщении.

Руководитель таксопарка уверял подчиненных, что сам производит все необходимые платежи в бюджет из их безналичной выручки. Однако реальное количество сотрудников в отчетах умышленно занижалось, что позволяло бизнесмену незаконно применять упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, двое водителей не имели необходимого стажа для работы в такси и, по данным следствия, выполняли заказы, используя чужие аккаунты в сервисе «Яндекс Такси».

По данным СК, в ФСЗН предприниматель не перечислил более 236 тысяч рублей, а сумма неуплаченных налогов превысила 164 тысячи рублей.

На имущество подозреваемого наложен арест на сумму свыше 105 тысяч рублей. Отмечается, что он уже возместил 30 тысяч рублей причиненного ущерба.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и страховых взносов. Расследование продолжается.