Водителя из Ачинска задержали за покушение на убийство девушки

В поселке Малиновка Ачинского округа задержан 32-летний местный житель, которого подозревают в покушении на убийство. Мужчина наехал на молодую женщину на автомобиле супруги, а затем бросился бежать с места преступления. Об этом сообщили ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 июля 2026 года. Фигурант, будучи в состоянии сильного опьянения, поехал в магазин на машине жены. У торговой точки он примкнул к компании, где продолжил распивать спиртное.
Когда мужчина собрался уезжать, одна из девушек попыталась помешать ему сесть за руль. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевшая встала на пути автомобиля. Несмотря на то, что подозреваемый видел человека перед капотом, он начал движение, сбил девушку и переехал её колёсами, после чего попытался скрыться.
В настоящий момент злоумышленник задержан, следствие готовит ходатайство в суд о его аресте. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство, продолжается. Сотрудники СК проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.