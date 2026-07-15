Водителя из Ачинска задержали за покушение на убийство девушки

Когда мужчина собрался уезжать, одна из девушек попыталась помешать ему сесть за руль. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевшая встала на пути автомобиля. Несмотря на то, что подозреваемый видел человека перед капотом, он начал движение, сбил девушку и переехал её колёсами, после чего попытался скрыться.