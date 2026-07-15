Двоим нижегородцам вынесли приговор за вымогательство и угрозы

Инцидент произошёл в начале ноября: мужчины назначили встречу потерпевшему вблизи Дуденевского шоссе — формальным поводом была продажа автомобиля. Однако вместо сделки злоумышленники перешли к угрозам и потребовали от мужчины передать им 350 000 рублей. Чтобы усилить давление, они заставили потерпевшего сесть в их машину и продолжили запугивать его, обещая расправу в случае отказа. В итоге мужчина под давлением выполнил их требования.