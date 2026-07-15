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Двоим нижегородцам вынесли приговор за вымогательство и угрозы

Инцидент произошёл в начале ноября: мужчины назначили встречу потерпевшему вблизи Дуденевского шоссе — формальным поводом была продажа автомобиля.

В Богородске вынесли приговор двум жителям Нижнего Новгорода, которых признали виновными в вымогательстве. Информация об этом поступила из областного суда.

Инцидент произошёл в начале ноября: мужчины назначили встречу потерпевшему вблизи Дуденевского шоссе — формальным поводом была продажа автомобиля. Однако вместо сделки злоумышленники перешли к угрозам и потребовали от мужчины передать им 350 000 рублей. Чтобы усилить давление, они заставили потерпевшего сесть в их машину и продолжили запугивать его, обещая расправу в случае отказа. В итоге мужчина под давлением выполнил их требования.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательства обвиняемые свою причастность к преступлению отрицали. Тем не менее суд счёл доказательства достаточными, признал мужчин виновными и назначил каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы.

Отбывать срок осуждённые будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с них в полном объёме взыскан причинённый материальный ущерб.

Ранее жителя Сарова задержали за вымогательство 200 тысяч рублей у знакомой.