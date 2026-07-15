В Ялте пресекли канал незаконной миграции

«Установлено, что двое предпринимателей Краснодарского края подыскали на территории Сочи иностранцев, которые длительное время находились там незаконно и уклонялись от выезда из России. Злоумышленники организовали их прибытие в Республику Крым и обеспечили нелегалов местом проживания», — говорится в сообщении.
В качестве жилья был использован гараж, который арендовали через риэлтора у ничего не подозревающего собственника, проживающего в другом городе.
Иностранцев обеспечили работой на крупном строительном объекте в Ялте — возводимом многоквартирном высокоэтажном жилищном комплексе.
«Всего указанным образом краснодарцы организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии. В отношении членов группы следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье “Организация незаконной миграции”, — отметили в УФСБ.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории РФ фигурантами уголовного дела.