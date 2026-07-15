В Ялте пресекли канал незаконной миграции

«Установлено, что двое предпринимателей Краснодарского края подыскали на территории Сочи иностранцев, которые длительное время находились там незаконно и уклонялись от выезда из России. Злоумышленники организовали их прибытие в Республику Крым и обеспечили нелегалов местом проживания», — говорится в сообщении.