Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте пресекли канал незаконной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Росгвардии пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что двое предпринимателей Краснодарского края подыскали на территории Сочи иностранцев, которые длительное время находились там незаконно и уклонялись от выезда из России. Злоумышленники организовали их прибытие в Республику Крым и обеспечили нелегалов местом проживания», — говорится в сообщении.

В качестве жилья был использован гараж, который арендовали через риэлтора у ничего не подозревающего собственника, проживающего в другом городе.

Иностранцев обеспечили работой на крупном строительном объекте в Ялте — возводимом многоквартирном высокоэтажном жилищном комплексе.

«Всего указанным образом краснодарцы организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии. В отношении членов группы следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье “Организация незаконной миграции”, — отметили в УФСБ.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскными и следственными мероприятиями устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории РФ фигурантами уголовного дела.

Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.
Читать дальше