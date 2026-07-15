Жительница Воронежа фиктивно прописала в квартире пятерых иностранцев

Безработная жительница Воронежа решила заработать на фиктивной регистрации приезжих граждан в своей квартире на улице Одоевского. В двухкомнатном помещении за денежное вознаграждение 51-летняя гражданка прописала пять иностранцев из сопредельных государств. При этом фактическое проживание этих людей в квартире не предполагалось. Полученные от иностранцев деньги женщина потратила на личные нужды.