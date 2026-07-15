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В Ростовской области из-за кустарной заправки сгорели семь автомобилей

В Ростовской области «кустарная» заправка автомобиля обернулась крупным пожаром на стоянке. Огонь уничтожил семь машин, 30-летний мужчина получил травмы. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На автомобильной стоянке в Неклиновском районе Ростовской области произошел крупный пожар, в результате которого были уничтожены семь транспортных средств. При инциденте пострадал один человек, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

По предварительным данным специалистов испытательной пожарной лаборатории ведомства, причиной масштабного возгорания стало грубое нарушение правил пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. Как пояснили эксперты, огонь вспыхнул из-за попытки осуществить «кустарную» заправку автомобиля топливом.

В результате чрезвычайного происшествия травмы получил 30-летний мужчина. К ликвидации пожара на автостоянке привлекались восемь сотрудников спасательного ведомства и две единицы специальной техники.

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