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Погоня со стрельбой: пьяный бесправник пытался уйти от ГАИ под Брестом

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали нетрезвого водителя, который угнал автомобиль в Пинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, в среду ночью в милицию поступило сообщение об угоне автомобиля Opel. Вскоре машину обнаружили возле деревни Купятичи: требование инспекторов ГАИ об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Во время преследования нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, отметили в пресс-службе.

«Для остановки авто использовалось табельное оружие», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, который никогда не получал водительское удостоверение.

Результаты медицинского освидетельствования зафиксировали свыше 1,3 промилле в выдыхаемом воздухе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту угона авто. Кроме того, в отношении задержанного составили пять административных протоколов.

Отмечается, что автомобиль сейчас находится на охраняемой стоянке, а сам угонщик находится в изоляторе временного содержания.