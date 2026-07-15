Погоня со стрельбой: пьяный бесправник пытался уйти от ГАИ под Брестом

По данным ведомства, в среду ночью в милицию поступило сообщение об угоне автомобиля Opel. Вскоре машину обнаружили возле деревни Купятичи: требование инспекторов ГАИ об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Во время преследования нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, отметили в пресс-службе.
«Для остановки авто использовалось табельное оружие», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 30-летний местный житель, который никогда не получал водительское удостоверение.
Результаты медицинского освидетельствования зафиксировали свыше 1,3 промилле в выдыхаемом воздухе.
Следователи возбудили уголовное дело по факту угона авто. Кроме того, в отношении задержанного составили пять административных протоколов.
Отмечается, что автомобиль сейчас находится на охраняемой стоянке, а сам угонщик находится в изоляторе временного содержания.