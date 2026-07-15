Женщина за рулем «Рено» погибла в ДТП с электроопорой в Тимашевском районе

Госавтоинспекция Тимашевского района в очередной раз призывает всех участников дорожного движения к предельной бдительности на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют строго соблюдать установленный скоростной режим и всегда корректировать скорость в зависимости от видимости, состояния дорожного полотна и конкретных метеоусловий.