КСИР открыл огонь по двум коммерческим судам в Ормузском проливе

В Тегеране настаивают: пролив остается закрыт, и проход для любых коммерческих судов невозможен.
На этом фоне американские военные нанесли новый массированный удар по иранским объектам. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что атака длилась 90 минут.
«CENTCOM запустили высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны и местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб», — говорится в заявлении Пентагона. Остров расположен в Персидском заливе, к западу от входа в Ормузский пролив.
В CENTCOM подчеркнули, что эти удары существенно снизили потенциал Ирана для атак на торговые суда в международных водах.