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46 нижегородцев утонули в водоемах с начала года

Всего с начала купального сезона произошло 35 происшествий на воде.

Источник: Нижегородская правда

46 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона. Всего за это время, сообщили в региональном МЧС России, произошло 35 происшествий на воде.

Среди погибших числится четыре ребенка.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 12 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области.

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