46 нижегородцев утонули в водоемах с начала года

46 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона. Всего за это время, сообщили в региональном МЧС России, произошло 35 происшествий на воде.
Среди погибших числится четыре ребенка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 12 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше