42 взрослых и четыре ребенка утонули в Нижегородской области с 1 июня

С 1 июня — с момента старта купального сезона — на водоёмах Нижегородской области зафиксировано 35 чрезвычайных происшествий. Трагическим итогом этих случаев стала гибель 46 человек, среди которых — четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородкой области.
Крайне важно не оставлять детей без присмотра во время отдыха у воды: именно бдительность взрослых — главный фактор безопасности и залог сохранения жизни и здоровья ребёнка.
Сотрудники МЧС предупредили, что к воде нужно относиться с предельной осторожностью — любая оплошность может обернуться бедой.
Ранее в Нижнем Новгороде 14 июля простились с утонувшими на реке Лух. 12-летний школьник погиб, спасая свою тонувшую родственницу под Володарском.