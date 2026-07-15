Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

42 взрослых и четыре ребенка утонули в Нижегородской области с 1 июня

С момента старта купального сезона на водоёмах Нижегородской области зафиксировано 35 чрезвычайных происшествий.

С 1 июня — с момента старта купального сезона — на водоёмах Нижегородской области зафиксировано 35 чрезвычайных происшествий. Трагическим итогом этих случаев стала гибель 46 человек, среди которых — четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородкой области.

Крайне важно не оставлять детей без присмотра во время отдыха у воды: именно бдительность взрослых — главный фактор безопасности и залог сохранения жизни и здоровья ребёнка.

Сотрудники МЧС предупредили, что к воде нужно относиться с предельной осторожностью — любая оплошность может обернуться бедой.

Ранее в Нижнем Новгороде 14 июля простились с утонувшими на реке Лух. 12-летний школьник погиб, спасая свою тонувшую родственницу под Володарском.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше