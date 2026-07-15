В Запорожской области вынесли приговор пособникам СБУ, готовившим взрыв поезда

По данным главы области, фигурантами дела стали двое молодых людей 2001 года рождения из Токмакского муниципального округа. Как было установлено, один из них еще в 2022 году попал под влияние кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ), после чего втянул в террористическую деятельность своего сверстника. Сообщники планировали совершить подрыв железнодорожного полотна в районе села Трудовое. Для осуществления теракта они заранее привели в боевую готовность две противотанковые мины и ожидали прохождения состава.