В Запорожской области вынесли приговор пособникам СБУ, готовившим взрыв поезда

В Запорожской области суд вынес суровые приговоры двум местным жителям, признанным виновными в участии в террористическом сообществе и подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По данным главы области, фигурантами дела стали двое молодых людей 2001 года рождения из Токмакского муниципального округа. Как было установлено, один из них еще в 2022 году попал под влияние кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ), после чего втянул в террористическую деятельность своего сверстника. Сообщники планировали совершить подрыв железнодорожного полотна в районе села Трудовое. Для осуществления теракта они заранее привели в боевую готовность две противотанковые мины и ожидали прохождения состава.
Деятельность злоумышленников была своевременно пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России, а заложенные взрывоопасные предметы успешно обезврежены. По итогам рассмотрения дела суд назначил диверсантам наказание в виде 20 и 15 лет лишения свободы с отбыванием сроков в колонии строгого режима.
Комментируя вынесенный вердикт, Евгений Балицкий жестко высказался о моральной стороне преступления, назвав вовлечение друзей в терроризм «циничным предательством», которое ломает судьбы целых семей.
«Каждый, кто идет на контакт с вражескими спецслужбами или пытается склонить к этому других, должен понимать, что ответственность будет неотвратимой и предельно жесткой. Закон не делает скидок на возраст или якобы “неосознанность” — за такие деяния отвечают по всей строгости», — резюмировал губернатор Запорожской области.