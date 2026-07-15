В Волгограде иномарка врезалась в остановку с людьми: есть пострадавший

По информации очевидцев, водитель автомобиля перед выездом на пешеходную зону допустил столкновение с другим автомобилем. По инерции транспортное средство продолжило движение и остановилось лишь после того, как врезалось остановочный павильон. На место ДТП выезжала скорая помощь.