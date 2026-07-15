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На Кубани 17-летний подросток утонул в реке

Следователи СК в Красноармейском районе Кубани устанавливают обстоятельства гибели подростка в водоеме.

Источник: Российская газета

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, эта трагедия произошла в крупной районной станице Полтавской. Здесь накануне вечером на берегу реки Полтавский ерик было обнаружено тело 17-летнего подростка с признаками утопления.

Процессуальную проверку по данному факту проводят сотрудники Славянского межрайонного следственного отдела краевого управления СК.

Сообщается, что уже проведен осмотр места происшествия, а в настоящее время ведутся другие проверочные мероприятия, «направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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