На Кубани 17-летний подросток утонул в реке

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, эта трагедия произошла в крупной районной станице Полтавской. Здесь накануне вечером на берегу реки Полтавский ерик было обнаружено тело 17-летнего подростка с признаками утопления.
Процессуальную проверку по данному факту проводят сотрудники Славянского межрайонного следственного отдела краевого управления СК.
Сообщается, что уже проведен осмотр места происшествия, а в настоящее время ведутся другие проверочные мероприятия, «направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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