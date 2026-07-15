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В Самаре задержали мужчину с крупной партией наркотика весом более 500 граммов

Житель Оренбургской области пытался сбыть запрещенное вещество в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Задержание прошло в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина вел себя странно, нервно оглядывался и вызывал подозрение. В кармане у него нашли сверток, перемотанный липкой лентой, и телефон с координатами “закладок”», — рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли и изъяли свертки в обозначенных местах. По результатам экспертизы в них оказалось наркотическое вещество, общая масса превысила 500 граммов, что считается особо крупным размером.