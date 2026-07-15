Суд дал петербурженке 17 лет тюрьмы за изготовление наркотиков

Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе ОПГ незаконно производила мефедрон в оборудованной лаборатории арендуемого дома в Истринском муниципальном округе. Также она фотографировала и снимала на видео тайники-закладки. Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию.
«В Подмосковье жительница Санкт-Петербурга осуждена к длительному сроку лишения свободы за производство более 75 килограммов наркотиков и хранения 1,1 тонны прекурсоров… Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
Отмечается, что 42-летняя женщина признана виновной по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств» и части 2 статьи 228.3 УК РФ «Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств».