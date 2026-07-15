Двухкилометровую пробку в Волгограде вызвало ДТП с влетевшей в остановку Subaru

Ранее сообщалось, что на пересечении проспекта Ленина и проспекта Металлургов днем произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей оказался на пешеходной зоне, протаранив остановку общественного транспорта. По предварительным данным, никто из горожан не пострадал, на месте происшествия помощь была оказана водителю иномарки.